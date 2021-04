Inscrições são para filmes de até 20 minutos Imagem Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/04/2021 11:02

Niterói - A 1ª Mostra Curta Niterói, realizada pela Fundação de Arte de Niterói, por meio do selo Niterói Filmes, estará com inscrições abertas, que poderão ser realizadas, por meio de uma ficha do Google forms (http://encurtador.com.br/iuOSY), disponível também no facebook (https://www.facebook.com/mostracurtaniteroi) e no Instagram (@mostracurtaniteroi), entre os dias 12 de abril e 14 de maio, para o recebimento de curtas-metragens. Seguindo o formato virtual, a Mostra tem o intuito de estimular a produção audiovisual e projetar ao grande público o melhor da produção nacional de curtas.

As inscrições são para filmes de até 20 minutos, de todos os gêneros e produzidos a qualquer ano. Serão selecionados 12 curtas, 4 filmes para cada um dos seguintes temas: realizados sobre Niterói ou em Niterói, sobre a pandemia e sobre temas livres.

Além de difundir a produção de curtas brasileiros, proporcionando a todos uma programação de qualidade, uma das características da Mostra será a de promover a interação entre os realizadores dos filmes e os telespectadores, que terão suas perguntas e questões respondidas.