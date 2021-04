Para acessar o resultado, com a lista dos projetos selecionados, basta entrar no portal da SMC, no endereço http://culturaniteroi.com.br/chamadas/ IMAGEM ARQUIVO

Por O Dia

Publicado 16/04/2021 13:49

Niterói - A Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal das Culturas (SMC), publicou no Diário Oficial da última quarta-feira (14), a homologação do edital de Retomada Econômica do Setor Cultural. São 50 projetos contemplados, sendo R$ 20 mil para cada iniciativa, totalizando R$ 1 milhão para a cultura de Niterói. A iniciativa tem o objetivo de minimizar o impacto econômico da pandemia para os trabalhadores da cultura.

Foram mais de 800 projetos inscritos. Oitenta e cinco por cento dos bairros de Niterói participaram do edital e 21 bairros tiveram projetos escolhidos. Cinquenta e oito por cento das empresas selecionadas possuem representantes legais mulheres e 46% possuem representantes legais negros.

Publicidade

O secretário das Culturas de Niterói, Leonardo Giordano, antecipa que novos editais estão previstos. Ele lembra que artistas, produtores, técnicos, diversos trabalhadores e espaços culturais tiveram suas atividades suspensas por conta da pandemia do coronavírus.

“A retomada econômica é uma medida emergencial para garantir minimamente a sustentabilidade de quem vive da cultura em Niterói. A Prefeitura de Niterói investiu R$ 1 milhão e os 50 projetos contemplados irão contratar, aproximadamente, 360 trabalhadores de cultura, fazendo a cadeia produtiva da cultura circular”, disse.

Publicidade

Os projetos foram selecionados por uma banca de especialistas de fora da cidade, para evitar o envolvimento dos julgadores com os candidatos e assegurar transparência no processo. Além disso, o sistema disponibilizado pela Secretaria de Planejamento permitiu que os órgãos de controle acompanhassem todas as etapas da seleção. Os projetos classificados que não foram selecionados vão compor a lista de suplentes.