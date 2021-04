A população pode consultar qual grupo está sendo convocado para a imunização nas redes sociais da Prefeitura de Niterói, no site oficial da Prefeitura (www.niteroi.rj.gov.br), ou pelo número 153 Foto Douglas Macedo

Publicado 22/04/2021 20:37

Niterói - O prefeito de Niterói, Axel Grael, 62 anos, tomou nesta quinta-feira a vacina contra a Covid-19. Ele recebeu a primeira dose da imunização no posto volante montado no Centro Cultural Paschoal Carlos Magno, no Campo de São Bento. Axel chegou às 14h20 e aguardou na fila a sua vez, como todos os niteroienses.

De acordo com o calendário de vacinação, nesta quinta-feira, dia 22, estão sendo vacinados idosos a partir de 62 anos e trabalhadores e profissionais da área de saúde a partir de 30 anos.

Bem-humorado, Axel Grael agradeceu o esforço que toda a equipe da Secretaria Municipal de Saúde vem fazendo no trabalho de imunização, destacou o esforço que a prefeitura vem fazendo para adquirir mais doses da vacina e disse que a aplicação não doeu nada.

“Nossa esperança é que a gente consiga receber uma quantidade maior e mais rapidamente de vacinas. E que as doses que a gente está comprando da vacina russa Sputnik também cheguem o quanto antes para a gente fazer uma grande operação de vacinação da população de Niterói. Para todos os que já estão vacinados eu desejo muita saúde e para os que estão ainda programados para serem vacinados, podem vir tranquilos, não dói nada e ninguém vai virar jacaré”, disse Axel Grael .

Até a última quarta-feira (21), 128.009 pessoas foram vacinadas com a primeira dose em Niterói e 56.201 já receberam a segunda dose do imunizante.

A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói está programando a vacinação contra a Covid-19 de acordo com a quantidade de vacinas repassada pelo Governo do Estado, respeitando os grupos prioritários definidos pelo Plano Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde.