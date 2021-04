População pode consultar qual grupo está sendo convocado para a imunização nas redes sociais, no site oficial da Prefeitura (www.niteroi.rj.gov.br) e pelo número 153 Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 26/04/2021 09:01 | Atualizado 26/04/2021 09:47

Niterói - A Secretaria Municipal de Saúde informou que o município recebeu, no último sábado (24), novas doses do imunizante contra Covid-19. Com isso, Niterói retoma a imunização da primeira dose a partir desta segunda-feira (26) para idosos com 61 anos ou mais.

O calendário recomeça hoje (26), e segue até quarta-feira (28) com a vacinação de idosos com mais de 61 anos. Na terça (27) e quarta (28) também serão vacinados os trabalhadores da saúde com mais de 25 anos. Já na quinta (29) e sexta (30), será a vez de imunizar idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores com idade de 18 anos ou mais. No sábado (01/05) haverá uma repescagem para idosos e trabalhadores da saúde que perderam a data de imunização.

Até o momento, Niterói já vacinou mais de 24% da população da cidade com a primeira dose do imunizante, média superior a duas vezes à do Estado do Rio de Janeiro (11,12%). O desempenho também se destaca quando comparado com o obtido até agora pelo país, que imunizou 16% dos brasileiros, segundo dados do Ministério da Saúde. Segundo estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Niterói tem hoje uma população de 515.317 habitantes.

Segunda dose - A aplicação da segunda dose nos grupos já vacinados continuou sendo realizada na sexta (23) nos 11 pontos de vacinação distribuídos pelo município, com entrada liberada das 8h às 16h e aplicação das vacinas até 17h. No sábado (24), a vacinação aconteceu nas policlínicas regionais do Fonseca e Itaipu e no drive thru do Campus Gragoatá da UFF, das 8h às 12h, para aplicação da segunda dose.

A população pode consultar qual grupo está sendo convocado para a imunização nas redes sociais, no site oficial da Prefeitura (www.niteroi.rj.gov.br) e pelo número 153.

Calendário

26/04 -61 anos ou mais + 2a dose

27/04 - 61 anos + trabalhador de saúde de 25 anos + 2a dose

28/04 - 61 anos + trabalhador de saúde de 25 anos + 2a dose

29/04 - 60 anos + 2a dose

30/04 - 60 anos + trabalhador de Saúde de 18anos + 2a dose

01/05 - repescagem + 2a dose encerramento do grupo.

Locais de vacinação:

Policlínica Sérgio Arouca - Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.

Policlínica Dr. João da Silva Vizella - Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto.

Policlínica Regional de Itaipu - Avenida Irene Lopes Sodré – Itaipu.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva - Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço.

Policlínica Regional Doutor Guilherme Taylor March - R. Desembargador Lima Castro, 238 – Fonseca.

Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111– Piratininga.

Policlínica Regional Dr. Renato Silva - Avenida João Brasil, s/nº – Engenhoca

Drive thru na Universidade Federal Fluminense - Campus Gragoatá - Rua Alexandre Moura, 8 – São Domingos.

Posto volante no Clube Central: Av. Jorn. Alberto Francisco Torres, 335 – Icaraí

Posto volante no Colégio Gomes Pereira: Av. Rui Barbosa, 1250 – Largo da Batalha

Posto volante no Campo de São Bento: Centro Cultural Paschoal Carlos Magno – Icaraí