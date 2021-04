A categoria pede a inclusão no grupo prioritário para o recebimento da vacina contra a Covid-19 Imagem Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/04/2021 09:00 | Atualizado 26/04/2021 09:05

Niterói - A paralisação dos rodoviários marcada para ocorrer nesta segunda-feira (26) em Niterói, São Gonçalo e Itaboraí foi suspensa, segundo o Sindicato dos Rodoviários de Niterói a Arraial do Cabo (Sintronac). No entanto, no lugar da paralisação, estão ocorrendo atos com cartazes e faixas nos principais pontos rodoviários dos municípios, buscando conscientizar a população sobre a importante causa dos rodoviárias: a busca por prioridade na lista de vacinação contra o coronavírus nos municípios.

Em um comunicado, responsáveis do Sintronac afirmaram que: "A greve foi suspensa, porque, como algumas prefeituras já estão sinalizando com a inclusão da categoria na vacinação, então, optou-se por transformar o dia 26 de abril como um marco do início da luta dos rodoviários pela vacinação em todos os 13 municípios da base do Sintronic, que vão desde Niterói até Arraial do Cabo. Então, se suspendeu a paralisação e ao longo da manhã estão sendo realizados vários atos relâmpagos pela manhã. Vai ter um outro daqui a pouco no Terminal Rodoviário João Goulart, em Niterói, e em São Gonçalo estão ocorrendo em diversos pontos", confirmou a imprensa do Sintronac por meio de uma nota.



No início, os rodoviários realizariam uma greve. No último domingo (25), no entanto, os dirigentes do Sintronac haviam se reunido com outros rodoviários para decidirem se manteriam ou não a paralisação dos ônibus. Na reunião, ficou decidido que a paralisação ocorreria durante 2h30m nesta segunda (26), que foi suspensa.

Há dois dias, Axel Grael, prefeito de Niterói, comunicou que os rodoviários fazem parte do grupo prioritário para receber o imunizante contra o coronavírus. "Em Niterói, consideramos os profissionais de educação e os rodoviários como parte do grupo prioritário para a vacinação. Por isso, determinei que a @saudeniteroi fizesse um estudo para incluir estas categorias no calendário de vacinação o mais rapidamente possível", escreveu ele nas redes sociais.