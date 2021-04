Todos os veículos vistoriados receberão um selo de aprovação Imagem Arquivo

Publicado 30/04/2021 11:30

Niterói - A Subsecretaria Municipal de Trânsito e Transportes de Niterói inicia, na segunda-feira (3), o período de vistoria de táxis e veículos que atuam no transporte de passageiros na cidade. A vistoria não é obrigatória este ano por causa da pandemia da Covid-19, mas poderá ser feita por empresas e motoristas que precisam regularizar a situação do veículo. É o caso, por exemplo, de taxistas que trocaram de carro este ano.

Poderão ser levados para a vistoria os táxis, ônibus dos consórcios Transnit e Transoceânico, veículos do transporte escolar, de frete e carga privada mediante fretamento, transporte comunitário, turístico e cultural.

Para a vistoria, os motoristas devem comparecer à Rua Jornalista Rogério Coelho Neto, s/nº, no Caminho Niemeyer, com a documentação exigida.

A relação dos documentos necessários para a vistoria está disponível na sede da Subsecretaria de Trânsito e Transporte ou pode ser baixada no site www.urbanismo.niteroi.rj.gov.br. No ato da vistoria são checados itens de segurança e conservação do veículo. Para táxis, a vida útil exigida é de até 10 anos da data de fabricação.

Todos os veículos vistoriados receberão um selo de aprovação.