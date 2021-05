Estação passaria a se chamar "Jardim de Alah - Paulo Gustavo" Imagem Arquivo

Niterói - Além de Niterói, outros lugares do Rio desejam homenagear o ator Paulo Gustavo. A estação do metrô do Jardim de Alah, que fica no Leblon, Zona Sul do Rio, poderá ser rebatizada para levar o nome de Paulo Gustavo. A homenagem ao ator e humorista que morreu vítima da covid-19 é iniciativa do deputado Sérgio Fernandes (PDT), que apresentou projeto de lei 4120/2021, na última sexta-feira (07/05) para ser analisado pela Assembleia Legislativa do Rio (Alerj).

A estação passaria a se chamar "Jardim de Alah - Paulo Gustavo". O texto destaca o personagem Valdomiro Lacerda, ex-morador do Leblon que passa a morar no Méier para fugir da polícia, interpretado pelo ator na série "Vai que Cola".

"Foi um dos personagens mais icônicos da carreira do Paulo Gustavo, que fez do Méier um dos bairros mais conhecidos no Brasil. A escolha da estação Jardim de Alah, no Leblon, é uma forma de homenagear - através da história de um dos seus personagens de grande sucesso - o grande ator e humorista Paulo Gustavo, que trouxe muito mais que sorrisos para as pessoas que acompanharam seu trabalho", justifica Sérgio Fernandes.

A proposta passará pelas comissões temáticas da Alerj, como Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional, de Transportes e de Constituição e Justiça. Depois, será votada em plenário. Caso aprovada, será encaminhada para sanção do governador Cláudio Castro (PSC).