Apesar de ter interrompido a vacinação contra a Covid-19 em, em função da priorização da imunização em idosos, seguindo o que foi determinado pelo Governo do Estado , alguns profissionais deste grupo chegaram a ser vacinados e agora. Com isso, a Secretaria Municipal de Saúde convoca esses profissionais que foram vacinados no dia 11 de fevereiro para comparecer nas próximas quinta e sexta-feira, 4 e 5, no Posto de Saúde Silvio Henrique Braune, no Suspiro, das 14h às 18h.O grupo é formado por profissionais da área da saúde, acima de 18 anos, como assistentes sociais, biólogos, biomédicos, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, médicos, médicos veterinários, nutricionistas, odontólogos, profissionais de educação física, psicólogos, técnicos de enfermagem, técnicos de radiologia, técnicos de laboratórios e terapeutas ocupacionais.Para receber a segunda dose da imunização é necessário que os profissionais, com a informação da primeira dose, e também um documento oficial com foto.O município ainda não informou quando dará continuidade na aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 para esse grupo. Por enquanto, Nova Friburgo segue vacinando idosos de 85 a 89 anos e aguarda o término desta terça-feira para fazer uma nova avaliação das doses restantes e, com isso, estabelecer uma ampliação do grupo de idosos a serem vacinados na próxima semana.