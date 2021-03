Por O Dia

11/03/2021

Na tarde desta quarta-feira (10/03), os policiais militares do Serviço Reservado (P2), do 11º BPM de Nova Friburgo, prenderam um adolescente de 18 anos com um revólver calibre 38 e 80 papelotes de cocaína, durante ação de combate ao tráfico de drogas na Rua Joaquim Maestro Naegele, altura de Lagoa Seca, no distrito de Conselheiro Paulino.



O suspeito estava trafegando pela via de moto e foi abordado pela equipe, que durante a revista encontrou o material. Ele foi encaminhado para a 151ª DP, onde o caso foi registrado e as drogas e arma apreendidas.



Já na manhã de terça-feira (9/03), os policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) receberam uma denúncia sobre o esconderijo de drogas que abasteceriam o tráfico no bairro Olaria. Em uma busca realizada pelos PMs próximo a uma área de mata no bairro foi encontrada uma granada ofensiva. O explosivo foi apreendido e levado para a delegacia. Ninguém foi preso na ação.