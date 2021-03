Simulações faziam parte dos exercícios praticados pelos militares Divulgação

A semana foi de muito treinamento para osde Nova Friburgo (11º BPM). Cerca de 200 militares participaram, entre os dias 8 e 11, dos exercícios práticos organizados pelo centro de Instrução Especializada e Pesquisa Policial (CIEsPP), que foram realizados na sede do batalhão e também no recém reformado estande de tiros do Tiro de Guerra (TG 01-010) de Nova Friburgo Durante os, os PMs receberam treinamento de. Entre os exercícios, simulações de situações encontradas diariamente durante o trabalho dos militares também foram praticadas, para estabelecer as melhores formas de enfrentá-las.Segundo o comandante do 11º BPM, tenente-coronel Alex Marchito Soliva, todo aprendizado passado aos policiais do Batalhão Tiradentes será colocado em prática em benefício de toda população friburguense.