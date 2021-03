Por O Dia

O vereador Angelo Gaguinho (DC) esteve nesta terça-feira (16/03) na 151ª DP de Nova Friburgo para registrar a ocorrência sobre ameaças sofridas por ele nesta mesma data. Segundo as informações, o parlamentar seguia de carro pela Estrada do Girassol, quando foi abordado por um homem, em uma motocicleta preta que ao dirigir a palavra ao vereador o ameaçou dizendo: “Cuidado, você está falando demais, toma cuidado".

Com o registro, a Polícia Civil irá investigar o caso. Segundo o vereador, depois de fazer a ameaça, o motociclista seguiu pela estrada no sentido contrário ao que ele percorria. Ainda de acordo com o parlamentar, ele ainda tentou seguir a motocicleta, mas não conseguiu acompanhar, se dirigindo então imediatamente à delegacia.

“Se a intenção foi me calar, é sinal de que estou no caminho certo. Não serei covarde e não me calarei diante do poder da máquina e da covardia dos fortes. Serei sempre a voz do povo, doa a quem doer”, afirmou Gaguinho.