Por O Dia

Publicado 19/03/2021 18:22

A Prefeitura de Nova Friburgo informou nesta sexta-feira (19/03), que depois de uma semana na segunda fase mais restritiva com a Bandeira Vermelha, o município retorna na próxima segunda-feira (22/03) para a Bandeira Laranja. A medida irá vigorar até o domingo, 28 de março. De acordo com o decreto em vigor, que classifica a Educação como atividade essencial, nesta fase estão permitidas as aulas presenciais.

No entanto, a volta para o índice que classifica a situação da pandemia no município como risco moderado, é anunciada em um momento em que a taxa de ocupação dos leitos exclusivos para pacientes com Covid-19 no município, tanto nos hospital particulares (entre 40% e 100%), quando no Hospital Municipal Raul Sertã (95%), unidade referência, vem aumentando.

Sobre a questão, o município divulgou um vídeo, no qual a subsecretária de Vigilância em Saúde, Fabíola Braz Penna, explica como é feita a avaliação dos critérios de vigência das bandeiras e afirma que, na semana passada, quando o município entrou na Bandeira Vermelha, foi apenas por um ponto de diferença entre as fases.

De acordo com a subsecretária, a bandeira em vigor é baseada nos indicadores de risco determinados pelo município, que incluem: taxa de ocupação dos leitos de UTI; taxa de ocupação dos leitos clínicos, taxa de positividade (contágio); e a taxa de letalidade. Na semana anterior, o município apresentava altas taxas de positividade e de letalidade, já nesta semana, estes índices se estabilizaram e houve aumento da taxa de ocupação.

“Vale destacar que, apesar dos leitos estarem ocupados e nós contabilizarmos todas as pessoas que estão ocupando, independente de qual cidade ela seja, hoje nossos leitos, tanto privados quanto públicos, no total, 50% deles estão ocupados por pessoas de fora do município”, afirmou Fabíola Braz Penna.

Quanto à flexibilização permitida com a Bandeira Laranja, é importante lembrar que, pela previsão da Prefeitura quando anunciou a possibilidade de retorno das aulas presenciais, as escolas estariam aptas a abrir entre as bandeiras Laranja e Verde. Sendo assim, estão novamente permitidas as aulas presenciais, mas ainda não foram divulgadas as classificações das escolas municipais por parte da comissão montada para avaliar a situação estrutural das escolas públicas.

Confira como fica o funcionamento das atividades econômicas na Bandeira Laranja:

Indústrias - podem funcionar com 60% da capacidade;

Comércios e Serviços - podem funcionar de segunda-feira a sábado, das 9h às 21h;

Bares - podem funcionar das 7h às 22h, com até 30% da capacidade;

Restaurante e lanchonetes - podem funcionar das 7h às 23h, com 40% da capacidade;

Shoppings centers - podem funcionar das 10h às 22h;

Hotéis e pousadas - podem funcionar com 70% da capacidade;

Atividades turísticas - estão autorizadas as atividades turísticas e de visitação coletiva;

Feirinha e ambulantes - podem trabalhar das 7h às 22h;

Salas de cinema - podem funcionar com 50% da capacidade;

Instituições religiosas - podem funcionar com 60% da capacidade;

Academias e atividades esportivas individuais - podem funcionar com 60% da capacidade;

Clubes sociais e recreativos - podem funcionar com 40% da capacidade;

Transporte coletivo - circulação com toda a frota entre 6h e 10h e entre 17h e 20h.