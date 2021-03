Por O Dia

Publicado 22/03/2021 17:04

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e o Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio) de Nova Friburgo retomam esta semana o serviço do banco de profissionais, mantido em parceria com a Universidade Estácio de Sá. Os serviços são prestados na sede das entidades por formandos do curso de Psicologia da Estácio e beneficiam candidatos que procuram colocação no mercado de trabalho e empresas que buscam funcionários. O atendimento é inteiramente gratuito.

O presidente da CDL e do Sincomércio, Braulio Rezende, acentua que o banco tem como diferencial a pré-seleção dos candidatos, que reduz sensivelmente a incidência de erros nas contratações, evitando desgastes desnecessários. Ele explica que os alunos da Estácio recebem os currículos, procedem a entrevistas com os candidatos, traçam seu perfil profissional e os encaminham aos postos mais adequados às suas competências e habilidades.

Para o retorno deste serviço, foram feitas as devidas adequações para que todas as normas estabelecidas pelas autoridades de saúde para este momento de pandemia fossem cumpridas.

“Nas nossas entidades, adotamos medidas para garantir a segurança dos colaboradores e do público. Disponibilizamos tapete sanitário na entrada e álcool em gel nas mesas, obedecemos ao distanciamento mínimo entre as pessoas, não permitimos aglomeração e exigimos uso de máscaras nas dependências do prédio”, ressalta o presidente.

Supervisor de estágio na Estácio de Sá, o professor e psicólogo Felipe Lemos Josué acredita que o banco da CDL e do Sincomércio se revela uma ótima opção para os profissionais que desejam oportunidade de trabalho ou mudança nos rumos da carreira após o forte impacto da pandemia no mercado. De acordo com o professor, o grupo atual conta com dez alunos, que adaptaram o atendimento e efetuarão as entrevistas em modo presencial ou por meio de plataformas digitais.

“Para aqueles que não são indicados às vagas, fazemos questão de dar um feedback, uma devolutiva, informando a razão pela qual não foram selecionados. Obviamente, eles seguem no nosso banco para uma futura chance. Também gostamos de ouvir as empresas, para saber de sua satisfação e nos assegurar de que estamos no caminho certo”, detalha Felipe Lemos Josué sobre o acompanhamento oferecido aos candidatos.

Quem quiser incluir o currículo no cadastro do banco de profissionais deve comparecer à recepção da CDL e do Sincomércio, que fica na Rua Fernando Bizzotto 39, no Centro, e funciona de segunda a sexta-feira em horário comercial e, nos sábados, na parte da manhã.