A Câmara de Vereadores de Nova Friburgo decidiu convocar os agentes de trânsito do município a comparecerem no Legislativo para prestar esclarecimentos sobre a questão do grande número de multas aplicadas nos dois primeiros meses de 2021. A medida foi baseada na Lei 1.470/79, após os sete profissionais recusarem o convite para participar de uma sessão deliberativa nesta quinta-feira (25/03).

Segundo o Legislativo, a matéria objeto do convite não contém assunto sigiloso, sendo tal comportamento, no caso a recusa a participar da sessão, uma afronta ao dever fiscalizatório da Câmara Municipal.

“Ficou claro na visita feita pelo secretário da SMOMU ao Poder Legislativo, que o viés imposto pelo comando é coercitivo, ou seja, multar primeiro, depois se pode conversar ou não. Constatou a infração, multe, sem espaço para humanidade e o bom senso. Centenas de motoristas friburguenses queixam-se da truculência na abordagem, mesmo que estejam desembarcando idosos ou portadores de deficiência, alguns relatam seis multas, sem que o agente de trânsito percebesse o real motivo da parada”, divulgou a Câmara de Vereadores.

A informação ainda destaca o momento atual vivido no município e em todo o país, com a pandemia de Covid-19: “Este comportamento é agravado pelo quadro pandêmico que gera mais dificuldade financeira para o cidadão. Todos que dirigem sabem a dificuldade para recorrer das multas, o tempo e dinheiro gasto. Agir assim, distancia o servidor da função de educar e respeitar os indivíduos que são pares dele na sociedade que passa a vê-lo como inimigo”.

Se não houver aceitação do ato de convocação e diante dos números de autuações apresentadas, será proposta uma CPI. De acordo com a Câmara de Vereadores, o procedimento, caso seja proposto, será aceito pelo presidente da Câmara, o vereador Wellington Moreira: “Com a Comissão instaurada, os agentes serão obrigados a atender ao chamado do Legislativo, podendo inclusive sofrerem condução policial”, informa o Legislativo.