Publicado 25/03/2021 13:57

novo cronograma de vacinação, estabelecido após o idosos com idade entre 70 e 75 anos e começa neste sábado (27/03), com a montagem de três postos drive-thru, em Duas Pedras, no Centro e no distrito de Conselheiro Paulino. A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou o, estabelecido após o município receber mais nove mil doses de vacina contra a Covid-19 . A imunização será parae começa neste sábado (27/03), com a montagem de, em Duas Pedras, no Centro e no distrito de Conselheiro Paulino.

A vacinação acontecerá das 10h às 15h. Em Duas Pedras, o posto será do Detran, sendo o acesso feito pela Avenida Engenheiro Hans Gaiser, seguindo pela Rua João Pinto até a Rua Atalaia. No Centro, o posto será montado no Country Clube. Em Conselheiro, a vacinação volante acontece no posto do DER, onde fica o CEFET, com acesso pela Avenida Nossa Senhora do Amparo.

A vacinação para este público segue na próxima semana, com horários e locais diversos para evitar aglomerações. Na segunda (29/03) e na terça-feira (30/03) a imunização acontece das 10h às 15h, no Posto de Saúde Silvio Henrique Braune, no Suspiro; Tunney Kassuga, em Olaria. Waldyr Costa, em Conselheiro Paulino; e Ariosto Bento de Mello, no Cordoeira.

Somente na segunda-feira, das 9h às 12h, também haverá vacinação nas localidades: Centenário; São Lourenço; Campo do Coelho; Conquista; Nova Suíça; Amparo; Riograndina; Terra Nova; Olaria (1, 2 e 3); e São Geraldo (na 5ª Igreja Batista).

Na terça-feira, das 9h às 12h, a vacinação será para as localidade de Lumiar; São Pedro da Serra; Vargem Alta; Stucky; Varginha; Mury; Rio Bonito; e São Geraldo.

Para serem vacinados, os idosos precisam apresentar documento oficial com foto, CPF, comprovante de residência e Carteira Nacional de Saúde (SUS). É orientado que as pessoas deem preferência às unidades próximas a suas residências.