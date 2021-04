Por Paula Valviesse

Publicado 03/04/2021 13:00

Na próxima segunda-feira (5/04), Nova Friburgo entrará pela primeira vez na Bandeira Roxa, que estabelece risco muito alto. A situação da pandemia da Covid-19 no município, assim como no Estado, foi classificada pela secretária de Saúde, Nicole Lessa, e pela subsecretária de Vigilância em Saúde, Fabiola Braz Penna, como a pior já vivida até o momento.

Além de uma alta taxa de contágio, o município vem enfrentando ainda uma alta taxa de ocupação dos leitos clínicos e de UTI no Hospital Municipal Raul Sertã e também nos três hospitais particulares. Na quinta-feira (1/04), o Raul Sertã encerrou a semana com 90% dos leitos de UTI ocupados e 100% dos clínicos. Já a taxa geral de ocupação, que leva em consideração todas as unidades, estava em 93,48% de ocupação dos leitos de UTI e 85,39% dos clínicos.

Publicidade

O agravamento da doença traz ainda um maior contágio dos jovens. De acordo com a subsecretária de Vigilância em Saúde, a mudança no perfil dos pacientes Covid-19 já está sendo sentida no município: “Tivemos óbitos de jovens, sem comorbidades, aqui no município. Jovens saudáveis e que a Covid levou embora”.

Sobre essa questão, a subsecretária ainda faz um alerta para que as pessoas com sintomas gripais procurem atendimento antes do agravamento da doença: “Precisamos estar atentos aos primeiros sinais e não procurar socorro só quando não tem mais jeito. Estamos com a ocupação de leitos no máximo, então não dá para esperar chegar ao ponto de necessitar de um leito, esse socorro tem que ser o mais rápido possível, voltamos a ver cenas de pessoas que vão para leito de UTI e agravam antes mesmo da ação medicamentosa fazer efeito. Os leitos estão saturados tanto na rede pública quanto privada”.

Publicidade

Ainda de acordo com a subsecretária, existe ainda uma preocupação de que as pessoas aproveitem o feriado para realizar eventos. Nesse caso ela ainda ressalta que não precisa ser um evento grande, as pessoas precisam evitar todo tipo de aglomeração, inclusive reuniões familiares e entre amigos: “Estamos passando de um ano de pandemia e a todo momento a gente ainda vê pessoas aglomerando, tem aumento de casos e se a gente tiver isso na Semana Santa, desta vez não temos retaguarda para atender a população”.

Segundo a secretária de Saúde, Nicole Bessa, até mesmo a Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24 Horas), em Conselheiro Paulino, está ficando saturada: “Hoje temos dois pacientes na UPA que aguardam leitos no Raul Sertã. Estamos falando de um agravo de saúde muito sério, de um colapso na rede nacional de saúde. Hoje o Raul Sertã está com todos os leitos ocupados por friburguenses, estamos no momento disponibilizando uma vaga de enfermaria a um dos pacientes da UPA, mas ele aguarda um leito de UTI”.