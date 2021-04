Por Paula Valviesse

O vereador Marcinho Alves (Republicanos), que desde a posse vinha atuando como líder do Governo na Câmara de Vereadores, pediu desligamento da função, nesta quinta-feira (22/04). Em suas redes sociais, o parlamentar divulgou uma nota de esclarecimento, na qual diz ter sido uma decisão difícil, mas que estava descontente com algumas atitudes de integrantes do secretariado atual da gestão Johnny Maycon.

Marcinho e o prefeito Johnny Maycon são do mesmo partido e no mandato anterior, como vereadores, atuaram muitas vezes em conjunto, em ações como fiscalização do Executivo e também na apresentação de projetos.

Na nota o parlamentar afirma que não se trata de um rompimento com a gestão atual: “Não serei oposição, não é um rompimento com o prefeito, pelo qual tenho um carinho de amigo, e que, durante meu último mandato na Câmara, fizemos uma grande parceria. Torço muito para que o Governo atual dê certo e que consiga alcançar a excelência em suas ações”, diz Marcinho.

Ainda não há informações sobre quem assume o papel de líder do Governo com o recente desligamento do parlamentar. O jornal O Dia aguarda um posicionamento do chefe do Executivo em breve.