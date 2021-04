Por O Dia

Publicado 23/04/2021 16:34

O Comitê Operativo de Emergência em Saúde (COE) de Nova Friburgo se reuniu, de forma virtual, nesta quinta-feira (22/04), para discutir as regras de enfrentamento à pandemia no município. Ao invés de estabelecer a nova bandeira que entrará em vigor na próxima segunda-feira, na reunião ficou definida a revogação do atual sistema utilizado, com restrições instituídas conforme a cor da bandeira vigente, assim como o rodízio de CNPJ.

O COE é formado por membros dos poderes Executivo e Legislativo, Conselho Municipal de Saúde, representante das frentes empresariais e com participação da Defensoria Pública, sob a liderança do prefeito Johnny Maycon.

Sobre as regras, também ficou definido que um novo modelo de combate à pandemia passa a valer a partir de segunda-feira, 26. O COE está elaborando um novo decreto, o qual levará em conta a avaliação dos técnicos do comitê sobre o cenário de momento da pandemia em Nova Friburgo para estabelecer as medidas restritivas que serão válidas até que seja identificada a necessidade de mudanças. A análise de dados de mobilidade e o reflexo no quadro da saúde municipal serão avaliados constantemente.

Segundo a Prefeitura, a revogação do decreto deve-se ao entendimento de que o regramento de bandeiras tem gerado dificuldade de compreensão por grande parte da população, já que existiam regras diferentes para cada cor e as constantes mudanças, através do cálculo das métricas, geravam dúvidas e inseguranças.

Agora o objetivo do COE é implantar um modelo que seja mais simples de compreender, gerando menos alterações e que as medidas reflitam melhor o cenário de momento pandêmico, tanto para o quadro da saúde municipal quanto para o setor econômico, que vem sofrendo insegurança com as constantes mudanças de regras.