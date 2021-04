Por O Dia

Os policiais militares do Serviço Reservado e do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), do 11º BPM de Nova Friburgo, prenderam no último sábado (24/04) um homem de 18 anos com 650 papelotes de cocaína. A ação de combate ao tráfico de drogas aconteceu na Rua Aureliano Barbosa Faria, no Alto do Floresta, no distrito de Conselheiro Paulino. Com a chegada da PM, outros dois suspeitos fugiram.

Na noite de sexta-feira (23/04), uma operação do Patamo em Campo do Coelho terminou com a prisão de uma mulher de 18 anos. A suspeita foi abordada pela equipe do Setor de Conquista dentro de um ônibus, na Avenida Antônio Mário de Azevedo, na altura do Córrego Dantas. Com ela foram apreendidos 105 papelotes de cocaína.

Também na sexta-feira, a equipe do Patamo, com informações recebidas através do 190, apreenderam 41 tabletes pequenos de maconha e duas unidades de cocaína, que estavam escondidos entre duas casas, na Rua Santa Catarina, em Olaria. Ninguém foi preso na ação.