Publicado 27/04/2021 17:03

A Prefeitura de Nova Friburgo publicou no Diário Oficial desta segunda-feira (26/04) uma alteração no Decreto Municipal 972/2021, que atualiza e consolida novas regras para funcionamento das atividades no âmbito municipal. O novo texto ajusta as regras para as atividades comerciais, autônomas e de prestadores de serviços, altera o funcionamento do transporte coletivo e permite ampliação do horário de padarias e supermercados, que passam a funcionar até às 22h.

A publicação mantém as demais regras e também o toque de recolher das 22h às 05h em todo o município e o uso obrigatório de máscaras. Ainda seguem suspensas as atividades de visitação turística/ cultural; a abertura de salas de cinema; atividade de desporto coletivo; funcionamento de casas de festas e salões sociais; apresentações artísticas; e eventos de todos os tipos com aglomeração de público.

Para o funcionamento das atividades industriais, comerciais e de prestadores de serviço, o documento determina o cumprimento obrigatório de distanciamento entre usuários e funcionários; medidas de barreira higiênica como lavagem das mãos e álcool gel 70%; utilização de máscaras de barreira por funcionários e usuários; protocolo de higienização de superfícies, além de fixação informes para educação sanitária, ventilação natural e limpeza de aparelhos de ar-condicionado, quando existentes.

Confira o que pode funcionar:

- Indústrias: até 20% (vinte por cento) da capacidade de produção;

- Comércio: das 09h às 21h, com um cliente por funcionário;

- Autônomos e prestadores de serviço: das 9h às 21h, com atendimento de um cliente por funcionário;

- Restaurantes e lanchonetes: das 7h às 21h, com até 20% (vinte por cento) da capacidade máxima de ocupação, apenas para clientes sentados;

- Padarias e supermercados: das 7h às 22h.

- Bares e congêneres: das 7h às 21h, apenas delivery;

- Buffet "Self-service": das 7h às 21h, com até 20% (vinte por cento) da capacidade máxima de ocupação;

- Shoppings centers: das 10h às 22h;

- Ambulantes cadastrados: das 7h às 21h;

- Transporte coletivo: deve funcionar em sua integralidade de veículos, horários e itinerários;

- Hotéis e pousadas: 20% (vinte por cento) da capacidade máxima de reserva;

- Autoescolas: 50% da capacidade das salas;

- Cursos livres: 20% da capacidade das salas;

- Laboratórios de prática profissional: 50% da capacidade;

- Instituições religiosas: 20% da capacidade;

- Academias e centros de atividades físicas e esportivas: 20% (vinte por cento) da sua capacidade instalada;

- Clubes sociais e recreativos: das 6h às 22h, com 20% da capacidade;

- Drive-in - das 7h às 24h, capacidade para 100 carros;

- Estágio de prática profissional: 50% da capacidade;

- Atendimento de Assistência Social.