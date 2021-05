Por O Dia

Os policiais civis da 151ª DP prenderam na tarde desta quarta-feira (12/05) uma mulher, foragida da Justiça, que estava se escondendo em Nova Friburgo. Através do serviço de investigação e inteligência da Civil, os agentes conseguiram localizar o endereço da foragida, que residia no Centro, e cumpriram os mandados de prisão condenatória expedidos pela Comarca de Piraí, no Sul Fluminense.

Segundo a Polícia Civil, a mulher possui duas condenações, uma de dois anos e nove meses, em regime aberto, e outra a nove anos e dez meses, em regime fechado, pelo crime de tráfico de drogas.

Depois de presa, ela foi encaminhada para a delegacia para que fossem cumpridas as formalidades legais e depois transferida para o sistema prisional.