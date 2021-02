Veículos turísticos vão circular de forma experimental em fevereiro na cidade Reprodução

Por O Dia

Publicado 03/02/2021 08:18 | Atualizado 03/02/2021 08:47

Petrópolis - Petropolitanos e turistas terão a oportunidade de fazer passeios na cidade em carruagens elétricas, jipes turísticos, tuk tuk motorizado, carros antigos e trenzinhos neste mês. Os veículos circularão em roteiros específicos, de maneira experimental, de 12 a 17 de fevereiro.

trajetos estão sendo definidos e permitirão que o público conheça os serviços aprovados em 2020, quando um chamamento público reuniu empresas interessadas em oferecer serviços de passeio turístico no município. Veículos turísticos vão circular de forma experimental em fevereiro Divulgação Osestão sendo definidos e permitirão que o público conheça os serviços aprovados em 2020, quando um chamamento público reuniu empresas interessadas em oferecer serviços de passeio turístico no município.

Publicidade

“Não estamos falando apenas da substituição das vitórias puxadas por tração animal, que tiveram o serviço interrompido em 2019. A intenção é enriquecer o setor e oferecer mais opções de lazer a turistas, veranistas e aos próprios moradores. Estamos consolidando e fortalecendo cada vez mais o turismo da nossa cidade, recentemente apontada pelo Ministério do Turismo como um dos 21 locais tendência de viagem em 2021”, disse o presidente da Turispetro, Samir El Ghaoui.

Entre os trajetos a serem percorridos pelos veículos está antigo percurso das vitórias, no Centro Histórico. “Estamos definindo os percursos junto com os empresários responsáveis por cada modalidade. Somos parceiros do projeto e a ideia é oferecer soluções que não comprometem a mobilidade urbana”, explicou Luciano Moreira, presidente da CPTrans.

Publicidade

Os representantes de veículos turísticos se mostraram otimistas quanto à implementação do projeto no período. Para a empresária Mariana Andrada Maria Barbosa, os passeios oferecerão experiências agradáveis. “É um projeto que oferece a oportunidade de conhecer os pontos turísticos através de uma experiência única”, disse Mariana, proprietária das carruagens elétricas.

O cumprimento dos protocolos de saúde, como higienização dos veículos, disponibilização de álcool em gel e uso de máscaras são exigências e serão rigorosamente observados.