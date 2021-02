O candidato vencedor a prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo (PSB), ao votar no segundo turno das eleições no ano passado Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/02/2021 17:00

Petrópolis - O candidato que venceu as últimas eleições municipais para prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo (PSB), sofreu nesta quarta-feira mais uma derrota na Justiça, depois que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) negou provimento ao recurso impetrado por ele pedindo autorização para tomar posse como chefe do Executivo da cidade.



Ainda durante o processo eleitoral do ano passado, a candidatura de Bomtempo foi indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) por improbidade administrativa. O candidato recorreu ao TSE e concorreu às eleições sub judice, conquistando a maioria dos votos.



No dia 19 de dezembro de 2020, em sessão extraordinária, o TSE negou recurso do candidato e manteve indeferido seu registro de candidatura, levando a cadeira de prefeito a ficar vaga a partir do dia 1º de janeiro deste ano, quando foi assumida pelo presidente da Câmara de Vereadores e atual prefeito interino, Hingo Hammes.

Publicidade

Resta agora ao político apenas o julgamento de sua causa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).



Em nota, o atual deputado estadual Rubens Bomtempo - assumiu uma vaga na Alerj como suplente, ainda em janeiro desse ano - disse que "recebe com tranquilidade a decisão da 18ª Câmara Cível do TJRJ, em caráter liminar, e aguarda o resultado do mérito, que ainda será julgado".