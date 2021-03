Imagens do sistema de segurança interna do restaurante mostram o ladrão encapuzado e utilizando uma máscara Reprodução/Câmera de segurança

Publicado 07/03/2021 11:02

Petrópolis - Os agentes da 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro, estão buscando informações para tentar identificar o autor do assalto ao restaurante Tony’s, ocrrido na noite da última sexta-feira (6), no Centro de Petrópolis.

Um homem armado entrou no local por volta das 23h, e anunciou o assalto. Imagens do sistema de segurança interna do restaurante mostram o ladrão encapuzado e utilizando uma máscara, rendendo os funcionários. Ele levou cerca de R$ 1 mil em dinheiro.

A Polícia Civil está coletando as imagens das câmeras de segurança da região para tentar identificar o

assaltante. Quem tiver informações que possam ajudar neste ou em outros crimes e delitos pode telefonar para o Disque Denúncia (21) 2253-1177 ou entrar em contato pelo WhatsApp do Disque Denúncia: (24) 99250-0697.