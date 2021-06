Equipamento, que mostra a velocidade em que o motorista passa, não emite multa - Divulgação/Ascom

Equipamento, que mostra a velocidade em que o motorista passa, não emite multaDivulgação/Ascom

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 18:27

Petrópolis - A Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans) instalou, nesta segunda-feira (21), dois equipamentos de monitoramento de velocidade e tráfego, na Rua Bingen (Bingen) e na Rua Washington Luiz (centro).

O equipamento, que mostra a velocidade em que o motorista passa, não emite multa. Ele servirá, no entanto, para inibir o excesso de velocidade e gerar dados para o monitoramento de tráfego da empresa.



“A presença do equipamento serve para lembrar ao motorista que há um limite a ser respeitado na via e que há monitoramento. O objetivo é inibir o excesso de velocidade, um dos principais fatores responsáveis por acidentes de trânsito”, ressaltou o diretor-presidente da CPTrans, Luciano Moreira.



Um alerta necessário. Durante a manhã, no exato local onde um dos equipamentos seria instalado à tarde na rua Washington Luiz, um motorista perdeu o controle de um automóvel, atingiu outros três que estavam estacionados e ainda causou o atropelamento de uma mulher que estava na calçada.

Publicidade

“É preciso que se apure as circunstâncias. Porém, cabe lembrar que se trata de um trecho onde o excesso de velocidade é uma infração comum cometida pelos motoristas. Justamente o ponto onde aconteceu o acidente e que recebeu o equipamento, é o trecho mais crítico. Na Rua Bingen, esse fator, somado às curvas sinuosas, também gera acidentes”, informou o presidente da CPTrans, ressaltando ainda que o objetivo é instalar mais equipamento como estes em outras vias da cidade.



A escolha dos locais para os monitores, que estão em fase de testes, também levou em conta o grande volume de tráfego das duas vias, que são importantes acessos ao Centro Histórico para motoristas vindos do Quitandinha e Bingen - onde estão localizadas as principais entradas da cidade.

Diariamente, passam pela Rua Bingen e pela Rua Washington Luiz de 15 a 20 mil veículos (em cada uma delas). O equipamento vai ajudar a monitorar esse tráfego e a coletar dados que ajudam a pautar o planejamento viário, obras de infraestrutura e sinalização, por exemplo.