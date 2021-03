Prefeitura de Porto Real Fabiano Sabino

Por O Dia

Publicado 12/03/2021

A Prefeitura de Porto Real prorrogou até o dia 11 de abril de 2021 a declaração de "Situação de Estado de Emergência em Saúde Pública", por conta do aumento do número de casos de contaminação do Coronavirus, considerada a "Segunda Onda".



Os estabelecimentos comerciais caracterizados como restaurantes, pizzarias e lanchonetes, continuam com o funcionamento limitado a 30% da sua capacidade de lotação, com atendimento preferencial na forma de delivery, além de evitar aglomerações.



Em supermercados, a entrada e circulação de idosos é permitida somente no horário entre às 8 horas e 10 horas, tendo em vista a característica do grupo reconhecido com sendo de risco. Além disso, continua proibida a entrada de crianças menores de 12 anos nestes estabelecimentos.



Houve uma mudança no horário de funcionamento de bares, restaurantes, pizzarias, lanchonetes, choperias e similares. Agora, eles podem ficar abertos entre 8h e 22h, possibilitando a partir desse horário a realização de atividades nas modalidades delivery ou retirada no local, não permitido o consumo de bebidas e alimentos internamente. Antes, o funcionamento era até às 18 horas.



A fiscalização quanto ao cumprimento das normas vigentes ficará a cargo da Secretaria de Ordem Pública, através da Guarda Municipal e da Fiscalização de Posturas.