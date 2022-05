Sede da CBF - Lucas Figueiredo/CBF

Rio - Com o estatuto formulado na última terça-feira (3), a Libra (Liga Brasileira de Clubes) já tem dois de seus diretores contratados pelo grupo dos seis clubes fundadores (Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Santos, RB Bragantino, Ponte Preta, Cruzeiro e Flamengo).



Ex-advogado de Palmeiras, São Paulo, Cruzeiro, RB Bragantino, Grupo City e CBF, André Sica atuará ao lado de Bruno Wegmann da Silva, executivo com passagens pela construtora Oderbrecht e da administradora do Maracanã.



As informações foram divulgadas primeiro pela TV Globo e confirmadas ao LANCE! por dirigentes do grupo dos fundadores.



O anúncio oficial deverá ser feito na próxima quinta-feira (12), quando há a expectativa da adesão de mais clubes e o lançamento oficial da Libra em evento na sede da CBF, no Rio de Janeiro (RJ).



Conforme o L! revelou, a ideia dos dirigentes explicitada no estatuto assinado é de que todos os cargos diretivos da nova Liga sejam ocupados por profissionais renumerados vindos da iniciativa privada.



Ainda não há divulgação de quanto os profissionais ganharão. Um dirigente revelou à reportagem que a dupla deverá fazer trabalho voluntário neste primeiro momento de lançamento da Libra, já que ela ainda não tem caixa constituído.