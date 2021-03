Decisão por permanecer com as aulas remotas é para seguir as orientações das autoridades sanitárias. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 11/03/2021 19:35



QUISSAMÃ - Mesmo com as diretrizes para o retorno das aulas presenciais no sistema educacional no estado do Rio, a Secretaria de Educação de Quissamã, no Norte Fluminense, informou nesta quinta-feira (11) que as aulas nas redes municipal e participar permanecem remotas. As aulas, segundo o município, acontecem através de módulos estruturados, com atividades para que os alunos realizem em casa, com auxílio dos pais e ou responsáveis, sob a orientação virtual de professores.

A rede privada também segue os mesmos protocolos orientados pela Vigilância Sanitária, mantendo o formato remoto. Segundo Helena Lima da Costa, secretária de Educação do município, a decisão por permanecer com as aulas remotas é para seguir as orientações das autoridades sanitárias.



“É de extrema importância que a Educação continue estimulando o processo de ensino e aprendizagem dos alunos, por meio de atividades remotas, e contando ainda com a participação dos pais e responsáveis, no intuito de aumentar cada vez mais a parceria entre escola e a família. Temos a total clareza que o grande beneficiário deste processo são os alunos”, disse a secretária.

O ano letivo da rede municipal de Quissamã iniciou no dia 8 de fevereiro. No mesmo período, a Secretaria de Educação também fez recadastramento do Cartão Nutricional. O benefício contempla mais de 4 mil alunos da rede municipal de ensino, com R$ 70 de crédito, e visa complementar a alimentação no período da pandemia da Covid-19. O Projeto foi lançado em maio de 2020 e contempla alunos desde a educação infantil até o programa de alfabetização de Jovens e Adultos (EJA). A estimativa é que sejam investidos mais de R$ 290 mil por mês, o que beneficia comércio local.