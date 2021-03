Por O Dia

QUISSAMÃ- A Prefeitura de Quissamã, por meio da Secretaria de Saúde, mais uma vez apoia a realização de coleta de sangue no município. A equipe do Hemocentro Regional de Campos dos Goytacazes estará na próxima quinta-feira (18) no pátio da igreja matriz das 8h às 15h fazendo a coleta de sangue dos doadores voluntários. O Hemocentro atende toda a região.



Por causa da pandemia da Covid-19, segundo a subsecretária de Saúde, Sabrine Santos, o Centro de Saúde está disponibilizando um número de celular para o agendamento de horário para doação, para que não haja aglomeração. Os interessados em doar devem fazer contato pelo número (22) 999804877, no horário administrativo.

Para doar sangue é preciso apresentar documento de identidade com foto, ter boas condições de saúde, peso superior a 50 kg, idade entre 16 e 69 anos, não estar em jejum e não ter ingerido alimentos gordurosos nas últimas quatro horas. Menores de 18 anos devem comparecer com o responsável legal.