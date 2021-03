Programa já disponibilizou mais de R$ 2,8 milhões, injetados no comércio local, aquecendo a economia e melhorando a qualidade alimentar durante a pandemia da Covid-19. Foto: Divulgação.

Por O Dia

Publicado 19/03/2021 12:47 | Atualizado 19/03/2021 12:48

QUISSAMÃ - Neste sábado (20), a Prefeitura de Quissamã, por meio da Secretaria de Educação, libera os créditos do Cartão Nutricional referentes ao mês de março. Os mais de 4 mil alunos da rede municipal de ensino terão disponibilizados R$ 70 para complementação nutricional. Implantado em maio de 2020, o programa já disponibilizou mais de R$ 2,8 milhões, injetados no comércio local, aquecendo a economia e melhorando a qualidade alimentar durante a pandemia da Covid-19.



A secretária de educação, Helena Lima, ressalta a importância de se garantir uma alimentação de qualidade, mesmo na época da pandemia. “Garantir aprendizagem é estar atento a todos os aspectos que permeiam esse processo. E nesse sentido, proporcionar a merenda, através do cartão nutricional, que de forma suplementar contribui para a alimentação dos nossos alunos, neste período de pandemia, é uma ação importante para continuarmos mantendo uma educação de qualidade", disse.

A secretaria de Educação vem mantendo as aulas, iniciadas em fevereiro de 2021, de maneira remota, através de módulos com atividades para os alunos fazerem em casa, com auxílio dos pais e ou responsáveis. As atividades estão integradas no Projeto de Implementação de Estruturas na Rede Municipal de Ensino, cuja proposta é dar continuidade ao processo de ensino-aprendizagem dos alunos, uma das medidas adotadas para evitar a propagação do coronavírus. Dessa forma, a iniciativa atende a todos os estudantes das unidades escolares, em caráter excepcional, com o objetivo de repor os dias não contabilizados no calendário anual.