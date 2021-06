Prefeita Fátima Pacheco, a secretária de Educação Helena Lima e a diretora geral do IFF Quissamã, Aline Estaneck, se reuniram nesta semana. - Foto: Divulgação.

QUISSAMÃ - A Prefeitura de Quissamã, no Norte Fluminense, através da secretaria municipal de Educação, solicitou ao Governo Federal a construção de uma creche na área do IFF Campus Quissamã. Pelo projeto, a unidade terá 1.575m² de área construída, com cinco salas e capacidade para atender cerca de 100 crianças de 0 a 5 anos de idade. O projeto é inovador no Estado do Rio de Janeiro. O anúncio da mais nova parceria entre Prefeitura e o IFF Quissamã foi feito nesta semana, durante reunião entre a prefeita Fátima Pacheco, a secretária de Educação Helena Lima e a diretora geral do IFF Quissamã, Aline Estaneck.



- Solicitamos ao Governo Federal, através do Ministério da Educação, a construção de uma creche dentro do espaço do IFF. Além de agregar aquele espaço que é inovador, uma riqueza dentro da educação de Quissamã, vai também garantir a possibilidade das próprias alunas do IFF, que tiverem filhos, possam também utilizar desse espaço da creche. Essa é mais uma grande parceria entre tantas importantes, na educação e assistência, entre a Prefeitura e o IFF Quissamã – frisou a prefeita Fátima Pacheco.

A diretora geral do IFF Quissamã, Aline Estaneck, ressaltou a consolidação do sentimento de pertencimento e a contribuição da instituição para o desenvolvimento dos arranjos locais e regionais.

"Estamos contentes com mais essa parceria, tão simbólica e tão importante inclusive para as nossas meninas, mulheres que precisam trabalhar, buscar seu espaço no mercado de trabalho, e essa creche vai possibilitar isso. Além disso é uma contrapartida importante tendo em vista que o próprio município de Quissamã nos deu aquele espaço para que nós tivéssemos o nosso campus concluído, hoje ampliado também a partir das parcerias com a prefeitura, através das emendas que a gente vem conquistando junto com a prefeita Fátima – disse Aline Estaneck.



A secretária de Educação destacou que será mais um grande investimento na educação do município e inovador por sua localização. - Essa nova unidade será nos padrões da pró-infância que são excelentes, a exemplo da Creche Júlia Pessanha de Souza que inauguramos recentemente. Esse novo projeto é um investimento na educação, proporcionando educação de qualidade e ampliando possibilidades e acessos a todos os nossos alunos e também oportunidade de crescimento das nossas meninas que naquele momento precisam desse acesso à creche – concluiu.

A Prefeitura de Quissamã e o IFF desenvolvem importantes parcerias nas áreas da educação e assistência que promovem educação de forma articulada e totalmente voltada também para a inclusão. - Agradeço ao IFF, à diretora Aline que faz um trabalho de abrir totalmente as portas da instituição. É mais do que atender um aluno, que tem direcionamento para o Ensino Médio através das parcerias efetivadas, mas também no âmbito da assistência. Os nossos idosos fazem aula de espanhol, inglês; as famílias do Renda Mínima têm qualificação dentro do IFF e um projeto extremamente inovador e de inclusão que é o “Borboleta são flores que aprenderam a voar” que atende aos nossos usuários do Caps – detalhou a prefeita.