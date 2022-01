Hospital Municipal de Emergência de Resende - Divulgação/PMR

Publicado 20/01/2022 15:29

Foram 68 dias sem registrar mortes por Covid-19. Desde o dia 12 de novembro do ano passado, a cidade de Resende não confirmava uma nova morte pela doença. O 529º óbito por coronavírus foi confirmado no boletim de quarta-feira (19). Detalhes sobre a vítima não foram divulgados. A imunização segue sendo a principal arma para combater os casos mais graves na pandemia.

O município está vivendo um surto de contágio após a virada do ano. Somente nestes 19 dias do mês de janeiro foram confirmados 1323 casos. Em relação ao casos ativos, no dia 31 de dezembro, Resende tinha apenas oito moradores. Agora, já são 425 pacientes com casos ativos. Outras 644 pessoas aguardam o resultado dos testes.