Rio das Ostras - Boas notícias. A Patrulha Maria da Penha de Rio das Ostras agora conta com mais um canal de atendimento às vítimas de violência doméstica. O departamento agora também atenderá a população por meio do aplicativo de mensagens (WhatsApp) que oferece mais acessibilidade e facilidade nos atendimentos feitos pelos agentes.



Em todos os casos de violência previstos na Lei Maria da Penha, seja agressão física, moral, psicológica, patrimonial e até mesmo a violência sexual, as vítimas podem acionar a Patrulha de duas formas: realizando a ligação para o número 22 2771- 5000 e também mandando mensagem para o mesmo número, por meio do aplicativo WhatsApp. O atendimento é feito 24h por dia em todos os dias da semana.

Cabe ressaltar que as denúncias podem ser feitas pela própria vítima, parentes ou até mesmo vizinhos.



O departamento, que é ligado à Secretaria de Segurança Pública, presta serviços de combate à violência contra as mulheres e constantemente capacita e prepara as guarnições de guardas civis municipais para oferecer um atendimento qualificado e humanizado à vítima de violência doméstica.

PATRULHA MARIA DA PENHA – criada pela Lei Municipal nº 2.141/2018 e sancionada pelo Prefeito Marcelino Borba, a equipe tem a finalidade de reduzir a violência doméstica na Cidade, conforme diretrizes da Lei Federal 11.340/2006.



Para a inspetora e responsável pela Patrulha Maria da Penha, Auristela Araújo, esse novo modo de atendimento traz benefícios para a população e para os agentes.



“Agora serão duas formas de fazer contato conosco. O mesmo número atenderá as ligações e também as mensagens pelo WhatsApp. Hoje, muitas pessoas não contam mais com telefone fixo em suas residências, mas praticamente todas as pessoas tem um celular com este aplicativo. Isso facilita o contato porque é mais acessível a todos e não necessita de créditos no aparelho. Outra vantagem é que, na mensagem, também pode ser enviada a localização, o que nos ajuda a chegar com mais rapidez ao atendimento”, destacou Auristela.