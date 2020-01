Após entregar o cargo, delegada Adriana Belém diz que prisão de seu braço-direito 'foi uma surpresa'

"Foi uma surpresa pra mim esse episódio lamentável", disse a delegada, sobre a prisão de Camillo. "Não sei nada sobre a investigação, por isso, nem tenho muito o que dizer. Eu soube dos fatos pela imprensa".

Belém deixou o comando da distrital da Barra após a prisão de Camillo e do inspetor Alex Fabiano Costa de Abreu, também da 16ª DP. Ontem, o Corregedor da Polícia Civil, o delegado Glaudiston Galeano Lessa, cogitou o afastamento da delegada. Ela não foi alvo da investigação do Ministério Público estadual (MPRJ), indiciou 45 pessoas e prendeu 33.

"A decisão de entregar o cargo foi minha, por uma questão da razoabilidade. Trabalhei durante dez anos com o Camillo", disse.

De acordo com o MPRJ, os policiais presos na ação de ontem recebiam propina para deixar de combater as ações do Rio das Pedras e região.