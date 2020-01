Delegado que começou investigações do caso Marielle assume delegacia da Barra

Rio - O delegado Giniton Lages, que iniciou as investigações do caso Marielle Franco, vai assumir o lugar de Adriana Belém no comando da 16ª DP (Barra da Tijuca). A informação foi divulgada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, e confirmada pelo DIA, com o secretário de Polícia Civil, Marcus Vinicius Braga.

O governador Wilson Witzel (à esquerda), o chefe da Polícia Civil, Marcus Vinícius Braga (ao centro), e o delegado Giniton Lages (direita), após o fim da primeira fase das investigações do caso Marielle - Reginaldo Pimenta / Agência O DIA "O Giniton é um delegado com muita história na polícia e com certeza fará um bom trabalho", o secretário de Polícia Civil destacou, sobre a volta de Giniton ao comando de uma delegacia do estado.

IDA PARA EUROPA



A saída de Lages da DHC aconteceu em meio à críticas das investigações das mortes de Marielle e Anderson. O delegado foi acusado de pressionar suspeitos para confessarem participação no crime. Os questionamentos sobre o trabalho feito pela especializada fizeram com que a Procuradoria-Geral da República determinasse uma investigação federal sobre a investigação do crime.



Wilson Witzel (PSC) disse que Giniton iria fazer um intercâmbio na Itália, Assim que deixou a delegacia, o governadordisse queiria fazer um intercâmbio na alegando que ele não havia sido exonerado da Polícia Civil . Na ocasião, Witzel defendeu que o delegado encerrou a primeira fase das investigações, que levaram aos executores do crime e que a nova fase, para a descoberta dos mandantes, iria ser conduzida por Rosa.

"Como ele (Lages) está com essa experiência toda adquirida do caso e nós estamos com esse intercâmbio com a Itália exatamente para estudar a máfia e os movimentos criminosos, ele vai fazer essa troca de experiência com a polícia italiana", Witzel afirmou, na época.

Desde então, o delegado não ficou à frente de uma delegacia no estado.

SAÍDA DE BELÉM

Além de Camillo, o inspetor Alex Fabiano Costa de Abreu foi outro policial da 16ª DP preso na operação desta quinta-feira, que capturou outras 31 pessoas. De acordo com o Ministério Público estadual (MPRJ), eles recebiam propina para deixar de combater as ações da milícia investigada.