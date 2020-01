Titular da delegacia da Barra deixa distrital após operação contra milícia

16ª DP (Barra da Tijuca), a delegada Adriana Belém, deixou o cargo, após a Rio de Pedras e região, na Zona Oeste do Rio. Na ação, o chefe de Investigação da distrital, o inspetor Jorge Luiz Camillo Alves, foi preso acusado de envolvimento com o grupo para-militar. Ele era braço-direto de Belém. Rio - A titular da, a delegada, deixou o cargo, após a operação Os Intocáveis II, realizada nesta quinta-feira , contra a milícia que age eme região, na. Na ação, o chefe de Investigação da distrital, o inspetor, foi preso acusado de envolvimento com o grupo para-militar. Ele era braço-direto de Belém.

De acordo com a Polícia Civil, a delegada entregou o cargo ao secretário Marcus Vinícius Braga, que aceitou o pedido de demissão.

"A decisão foi tomada para garantir a lisura das investigações conduzidas na unidade distrital", a pasta disse, em nota.

NA BERLINDA

Além de Camillo, o inspetor Alex Fabiano Costa de Abreu foi outro policial da 16ª DP preso na operação de ontem, que capturou outras 31 pessoas. De acordo com o Ministério Público estadual (MPRJ), eles recebiam propina para deixar de combater as ações da milícia investigada.

Corregedor da Polícia Civil, o delegado Glaudiston Galeano Lessa,

Durante coletiva de imprensa realizada após a ação, o, o delegado cogitou o afastamento de Belém . A delegada não foi alvo da investigação do Ministério Público.

"Se houver algum indício da participação da titular da 16ª DP no curso da investigação penal, ela será afastada da titularidade. Mas, isso é uma decisão que cabe ao secretário, nomear e exonerar ela do cargo que ela exerce", o corregedor declarou, na ocasião.

Galeria de Fotos Belém com o chefe de Investigação da delegacia da Barra, o Jorge Luiz Camillo Alves, preso na operação Os Intocáveis II Reprodução / Instagram Delegada Adriana Belém Estefan Radovicz / Agência O Dia

'AMIGO DA 16'

No perfil do Instagram da delegada, Camillo aparece em várias fotos ao lado da ex-titular da distrital. Em uma delas, a delegada escreveu "hoje tivemos uma pausa para um almocinho delícia com meu fiel escudeiro".

O DIA questionou à Polícia Civil se Belém será transferida para alguma outra delegacia ou ocupar algum cargo na secretaria, bem como quem assumiria o seu lugar. No entanto, a assessoria da corporação disse, em, nota, que por enquanto só tem as informações sobre a saída da delegada.