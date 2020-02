Deslizamento de terra atinge prédio no Leme

Rio - Um deslizamento de terras e pedras atingiu, na noite desta terça-feira, um prédio que fica próximo à encosta do Morro da Babilônia, no Leme, na Zona Sul do Rio. O material do desmoronamento chegou à área de lazer do imóvel, que fica na Rua Roberto Dias Lopes, 94.

O Corpo de Bombeiros informou que o quartel de Copacabana foi acionado para a ocorrência às 21h53. De acordo com a corporação, não houve feridos.

Defesa Civil municipal também foi acionada e enviou agentes ao local. Desabamento aconteceu na encosta do Morro da Babilônia - Reprodução / Internet também foi acionada e enviou agentes ao local.

ESTÁGIO DE MOBILIZAÇÃO

De acordo com o sistema Alerta Rio, a entrada de umidade vinda do oceano está criando condições para chover em pontos isolados do Rio a qualquer momento desta quarta-feira.

Nas últimas 24 horas, a região que mais choveu foi a Rocinha, como tem acontecido desde segunda. A Urca, onde fica a estação meteorológica mais próxima do Leme, registrou o 11º maior volume de chuva dentre as 33 regiões medidas no Rio; veja onde mais choveu e o acumulado das últimas 24h (6h35):

. ROCINHA: 35,6 mm



. ALTO DA BOA VISTA: 35,4 mm



. BARRINHA: 27,8 mm



. RECREIO: 23,6 mm



. GRAJAÚ-JACAREPAGUÁ: 23,2 mm



. GROTA FUNDA: 23 mm



. VIDIGAL: 21 mm



. TIJUCA: 20,4 mm



. JARDIM BOTÂNICO: 19,2 mm



. RIOCENTRO: 19 mm



. URCA: 16 mm