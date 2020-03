Depois de causar estragos pela cidade, chuva ainda pode ser forte à noite

Rio - Depois de causar estragos por toda a cidade, a chuva para a noite deste domingo ainda pode ser forte, de acordo com o Centro de Operações Rio (COR). Isso acontece porque há uma atuação de áreas de instabilidade em médios e altos níveis da atmosfera em conjunto com alta disponibilidade de umidade. Também há a possibilidade de ventos moderados com rajadas fortes.

Previsão para os próximos dias

Na segunda-feira, o tempo segue instável, com chuva fraca a moderada ao longo do dia, podendo ser forte de curta duração durante a manhã/tarde. Os ventos estarão moderados.

Entre terça-feira e quinta-feira, o tempo continua instável na cidade devido a formação de um sistema de baixa pressão no oceano. A previsão é de pancadas de chuva moderada a forte a partir da tarde de terça-feira e a qualquer momento da quarta-feira. A partir de quinta-feira, a chuva perde intensidade, sendo fraca a moderada a qualquer momento do dia.

Caos na cidade

A forte chuva que caiu no município do Rio desde a noite deste sábado, deixou dois mortos e duas pessoas feridas em pontos diferentes . Mais cedo, o prefeito Marcelo Crivella divulgou dados da Prefeitura sobre os combate às chuvas até às 14h.

A chuva também atingiu uma unidade do Degase , em Belford Roxo, na Baixada fluminense. Segundo o Sind-Degase, agentes tiveram que utilizar botas para realizar os serviços, que ficam ainda mais difíceis com as péssimas instalações da unidade.

O BRT também foi afetado depois da tempestade. Neste domingo, os articulados operaram com intervalos irregulares por causa da chuva . Houve um alagamento entre as estações Santa Veridiana e Magarça.