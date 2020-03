Rio retorna ao estágio de atenção após mais de 48 horas

estágio de atenção às 8h45 desta terça-feira. estágio de alerta por causa das fortes chuvas que caíram no fim de semana. De acordo com o Centro de Operações (COR), houve redução dos acumulados de chuva nas últimas horas e não há previsão de chuva forte para hoje. Rio - A cidade retornou aoàs 8h45 desta terça-feira. Desde às 0h20 de domingo , o Rio estava empor causa das fortes chuvas que caíram no fim de semana. De acordo com o, houve redução dos acumulados de chuva nas últimas horas e não há previsão de chuva forte para hoje.

estágio de mobilização. O estágio de atenção é o terceiro nível em uma escala de cinco e significa que uma ou mais ocorrências já impactam o município, afetando a rotina de parte da população. O Rio está fora da normalidade deste às 19h30 de sexta , quando entrou em. O estágio de atenção é o terceiro nível em uma escala de cinco e significa que uma ou mais ocorrências já impactam o município, afetando a rotina de parte da população.

Segundo o sistema Alerta Rio, o tempo continuará instável na cidade nesta terça por causa da formação de um sistema de baixa pressão no oceano ao longo do dia. Por isso, o céu ficará de encoberto a nublado com previsão de chuva fraca isolada pela manhã e fraca a moderada isolada no período tarde/noite.

Confira a previsão até sábado:

TERÇA: MÍNIMA: 19ºC MÁXIMA: 28ºC (chuva de fraca a moderada isolada)

QUARTA: MÍNIMA: 19ºC MÁXIMA: 28ºC (chuva de fraca a moderada a qualquer momento)

QUINTA: MÍNIMA: 19ºC MÁXIMA: 29ºC (chuva fraca isolada durante a tarde/noite)

SEXTA: MÍNIMA: 18ºC MÁXIMA: 28ºC (chuva fraca isolada a qualquer momento)

SÁBADO: MÍNIMA: 18º MÁXIMA: 29ºC (chuva de fraca a moderada isolada durante a tarde/noite)

LEIA MAIS: Casas desabam em Jardim América

Apesar de o temporal ter acontecido no fim de semana, por volta das 9h15 de hoje, equipes da prefeitura ainda trabalhavam em 12 ocorrências relacionadas à chuva.

De 0h de domingo às 8h desta segunda, choveu mais da metade da média para o mês de março em toda a cidade. Em Santa Cruz, na Zona Oeste, o volume que caiu em 32 horas equivale ao esperado para todo o mês.

Veja onde mais choveu, o acumulado do período e o que representou no mês:

. Santa Cruz: 154,6 mm (99,5%)

. Bangu: 133,6 mm (91,7%)

. Alto da Boa Vista: 119,8 mm (sem parâmetros)

. Anchieta: 114,2 mm (70,5%)

. Grota Funda: 112,8 mm (87,0%)