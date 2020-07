Estudante de direito morto em meio a confronto na Praça Seca ia casar em setembro

Rio - Evangélico, o jovem Caio de Jesus Barbosa, de 24 anos, morto na noite desta segunda-feira, vítima da guerra entre o tráfico de drogas e a milícia da Praça Seca , na Zona Oeste do Rio , estava com casamento marcado para setembro deste ano. O rapaz estava no último período da faculdade de direito e sonhava em um dia se tornar juiz ou delegado.

Durante o confronto na comunidade da Barão, uma idosa que estava dentro de casa também foi baleada. A mulher foi atingida por um tiro de fuzil na perna. Ela está internada em um hospital particular.

"No último domingo ele fez uma pregação na igreja falando sobre o luto, hoje a minha família vive esse luto. Parecia que ele sabia que alguma coisa estava para acontecer", disse, aos prantos, o irmão Diego de Jesus Barbosa.

Caio de Jesus Barbosa morreu durante intenso tiroteio na noite desta segunda-feira na Praça Seca - Reprodução / Redes Sociais

Caio era o segundo filho de quatro irmãos. Abalados com a perda do filho, os pais estão em estado de choque. O rapaz trabalhava como motorista de aplicativo para ajudar nas despesas, pregava e tocava na igreja.De acordo com a família, Caio saiu de casa para cortar o cabelo em um rua próxima. Ele tinha uma sessão de fotos para o casamento marcada para hoje. O jovem foi baleado nas costas, perdeu a direção do carro e colidiu em uma árvore.A família ainda não tem informações sobre sepultamento.