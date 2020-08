'Aglomerou', que teve live interrompida por tiroteio e polícia, se apresenta neste domingo

Rio - O grupo 'Aglomerou', que teve a live interrompida por uma operação policial com helicóptero e tiroteio, fará uma nova apresentação neste domingo. O show será transmitido pelo Youtube e começa às 15h.

Galeria de Fotos Grupo Aglomerou: "Estou tenso até agora", diz o cantor João Victor Costa (à frente). Reprodução de vídeo Reprodução de vídeo Grupo Aglomerou: "Estou tenso até agora", diz o cantor João Victor Costa (à frente) Reprodução/Instagram Milicianos armados em festa em Angra dos Reis: vídeos na internet ReproduÇÃO DE vÍdeo | WhatsApp O DIA Grupo de pagode Aglomerou Reprodução

Semana passada, o show do grupo era transmitido pela Internet quando policiais civis invadiram a casa onde os integrantes tocavam, em Angra dos Reis, na Costa Verde. Os agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), buscavam milicianos que estavam em uma festa, mas no imóvel ao lado.