Médico que fez procedimento em MC Atrevida é aguardado para depor nesta segunda-feira

Rio - O médico Wilson Ernest Garlaza Jara, que realizou o procedimento estético que precedeu a morte de Fernanda Rodrigues, a MC Atrevida, é aguardado para depor na 20ªDP (Vila Isabel), que investiga o caso, na tarde desta segunda-feira.

Os investigadores identificaram que Wilson Ernest não é cirurgião plástico, mas ginecologista. A informação foi divulgada pelo programa 'Bom Dia, Rio', da TV Globo na manã desta segunda-feira.

De acordo com a declaração de óbito, a funkeira teve uma infecção generalizada causada por inflamação na pele e morreu no dia 27 de julho. Janine Silva, amiga de Fernanda, contou que a MC ficou em sua casa após o procedimento, que aconteceu no dia 16 e reclamou de dores.

Depois de prestar o depoimento na sexta-feira, a dona do estabelecimento em que Fernanda fez o procedimento, Wania Tavares, acompanhou agentes da Polícia Civil em uma vistoria ao local. Ao ser perguntada se o médico que fez o procedimento na vítima era cirurgião, Wania disse: "Ele tem vários cursos e eu deixei tudo aí na delegacia. Eu conheço ele há muito tempo. A clínica é nova aqui, mas eu conheço ele há oito anos."

A clínica, que fica em Vila Isabel, Zona Norte do Rio, está interditada desde quinta-feira (30), quando o caso veio à tona.