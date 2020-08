Rio registra taxa de isolamento de 47% no primeiro domingo da fase 5 de relaxamento

Entre os bairros monitorados, o que apresentou a maior taxa de isolamento foi o Centro (67%), a menor ficou com a Barra da Tijuca (35%). A Tijuca apresentou 43%, Copacabana, 56%, e os bairros Ipanema e Leblon, 54%.

O isolamento foi menor do que os registrados nos últimos dois domingos. Em 26/7 a taxa ficou em 52%, já em 19/07 foi de 51%.

A empresa ressalta que o novo contexto da fase 5 de flexibilização, em que a faixa de areia ainda não pode ser frequentada, demanda foco das câmeras da prefeitura em áreas que fogem da análise dos algoritmos da empresa. "Estamos trabalhando junto a prefeitura para melhor adaptar as análises ao contexto e manter a consistência dos indicadores", diz.

O primeiro domingo da Fase 5 das medidas de flexibilização da prefeitura do Rio foi marcado por cenas de desrespeito nas praias da Zona Sul carioca . Descumprindo as medidas de prevenção do novo coronavírus, centenas de banhistas insistiram em permanecer nas areias das praias. Na Zona Norte, houve o inverso. No maior parque a céu aberto do subúrbio, o Parque Madureira, famílias se reuniram para aproveitar o dia de sol. Os piqueniques eram feitos respeitando o distanciamento social.