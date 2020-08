Alexandre de Moraes é o novo relator de pedido de impeachment de Witzel

Rio - Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), será o novo relator de reclamação apresentada à Corte pelos advogados do governador do estado Wilson Witzel (PSC) e que pode suspender o processo de impeachment aberto por parlamentares na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

Alexandre substitui Luiz Fux, que se declarou impedido de julgar o caso. O ministro vai analisar recurso da Alerj contra a decisão de Toffoli, que mandou formar uma nova comissão especial na Casa.

A expectativa é que o recurso Alerj seja analisado nos próximos dias. No último sábado, a Casa pediu que fosse reconsiderada a liminar do presidente da Corte, Dias Toffoli, que suspendeu o andamento do processo de impeachment.

A Alerj contestou a determinação e pediu que a liminar seja "integralmente reconsiderada" e que a comissão especial formada anteriormente seja restaurada.