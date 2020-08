Defesa de Witzel pede ao STF a troca de procuradora em processo de impeachment do governador

Rio - A defesa do governador Wilson Witzel entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o processo de impeachment do governador . Manoel Peixinho, um dos advogados de Witzel, contesta a escolha da subprocuradora da República Lindôra Araújo,responsável pela investigação sobre os desvios na Saúde, para relatar o parecer do MPF na reclamação apresentada por Witzel à Corte. Ele alega que "houve violação do princípio do promotor natural" no caso.