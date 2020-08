Vídeo: imagens mostram momento em que sargento da PM é baleado em Campo Grande

ATENÇÃO: Imagens fortes

Tá difícil Policial Militar é assassinado com vários tiros em Inhoaíba https://riodejaneironoticias.com/policial-militar-e-assassinado-com-varios-tiros-em-inhoaiba/ Publicado por OS GUERREIROS DA PMERJ em Sábado, 15 de agosto de 2020

Nas imagens, é possível ver o PM conversando com aqueles que iriam atirar nele, em um carro que está estacionado. Ao dar as costas para o veículo, um homem sai de dentro dele e começa a atirar no sargento. O agente cai no chão e saca a sua arma para reagir ao ataque.

Momentos depois, outra pessoa sai do automóvel e também atira contra o policial, que segue reagindo. Os dois criminosos entram no carro e deixam o local, enquanto o sargento se levanta e sai à procura de ajuda.

Os homens que atiraram no PM também foram baleados e procuraram por socorro no Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz. Eles foram identificados e receberam voz de prisão na unidade de saúde por agentes da 35ª DP (Campo Grande).