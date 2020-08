Homem que agrediu modelo trans em Copacabana se entrega à polícia

Lucas Brito Marques, 24, estava sendo procurado e negociou sua rendição. Ele foi capturado na Rua Saint Roman, um dos acesso ao Morro Pavão-Pavãozinho, ainda no bairro da Zona Sul do Rio, e foi levado para a 13ª DP (Ipanema), que investiga o caso. Rio - O homem que agrediu brutalmente a modelo transexual Alice Felis, de 25 anos, em Copacabana, no último fim de semana , se entregou à polícia na noite desta quarta-feira., 24, estava sendo procurado e negociou sua rendição. Ele foi capturado na, um dos acesso ao, ainda no bairro da, e foi levado para a, que investiga o caso.

"Tivemos a informação de que ele estava escondido no alto do Pavão. Fomos até a entrada da comunidade nos encontrar com a família e conseguimos, depois de algumas horas de negociação, fazer com que ele se entregasse", conta a delegada Bianca Rodrigues Xavier Lima, titular da 13ª DP.

A modelo é esperada na delegacia ainda hoje para fazer o reconhecimento pessoal do agressor e ainda vai ouvi-lo. Ela também aguarda resultados de laudos periciais feitos.

"Pedimos exames do local, papiloscópicos e também um laudo de reconhecimento facial. Esse laudo do reconhecimento facial já está pronto e foi extraído com base nas primeiras fotos que a vítima nos forneceu e confirmaram a identidade do Lucas", Bianca contou.

A advogada da Alice, Fêh Oliveira, contou ao DIA que a prisão de Lucas já era esperada, já que ele "cumpria todos os requisitos" para ser capturado. Ela disse também que a modelo soube da prisão assim que acordou e ainda está "meio confusa" e "muito fragilizada" com tudo o que aconteceu.

Alice foi agredida violentamente por Lucas na madrugada de domingo em seu próprio apartamento, após conhecê-lo em um bar da região. Ele quebrou o maxilar, o nariz e vários dentes da modelo, roubou cerca de R$ 3,6 mil que ela tinha em casa e ainda destruiu o local.

Polícia Civil, De acordo com a Lucas é "extremamente perigoso" e tem mais de 20 anotações criminais, desde quando era menor de idade . Ele já foi autuado por tráfico, homicídio, roubo e porte de arma. Agora, ela vai responder por tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte) contra a modelo.

Vitória, no Espírito Santo, e mora no Rio há cinco anos, As agressões contra Alice geraram grande repercussão no país. A modelo, que é de, no, e mora no Rio há cinco anos, tem recebido o apoio de diversos famosos desde que denunciou o caso



A capixaba chegou a criar uma vaquinha para ajudar a reconstruir a sua vida e até o momento a campanha já arrecadou mais de R$ 160 mil com a participação de cerca de 3 mil pessoas.

A modelo também viu o número de seus seguidores disparar nas redes sociais. Se antes ela tinha pouco mais de mil, agora passa dos 420 mil.