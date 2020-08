Modelo trans diz ter ficado em 'choque' ao rever na delegacia homem que a agrediu

Alice chegou à distrital por volta das 10h, acompanhada da advogada, Fêh Oliveira. Cerca de uma hora depois, ela deixou a delegacia e falou com a imprensa.



"Estou aliviada com a prisão dele, mas ainda estou muito assustada e com medo. Quando o vi, entrei em estado de choque", revelou.

Modelo trans agredida em Copacabana chega à delegacia para reconhecer suspeito.



(Anderson Justino / Agência O DIA)#ODia

Lucas foi preso no início da madrugada de hoje, em um dos acessos ao Morro Pavão-Pavãozinho, ainda em Copacabana. A família negociou a rendição dele, que era procurado pelo crime. Ele chegou à delegacia por volta das 0h30, acompanhado da esposa.



"Tivemos a informação de que ele estava escondido no alto do Pavão. Fomos até a entrada da comunidade nos encontrar com a família e conseguimos, depois de algumas horas de negociação, fazer com que ele se entregasse", conta a delegada Bianca Rodrigues Xavier Lima, titular da 13ª DP.

Delegada conta como aconteceu a prisão do agressor da modelo trans Alice Felis.



(Anderson Justino / Agência O DIA)#ODia

A delegada aguarda resultados de laudos periciais feitos para seguir com o inquérito.

"Pedimos exames do local, papiloscópicos e também um laudo de reconhecimento facial. Esse laudo do reconhecimento facial já está pronto e foi extraído com base nas primeiras fotos que a vítima nos forneceu e confirmaram a identidade do Lucas", Bianca enumerou.

Lucas será autuado por tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte). De acordo com a polícia, ele é "extremamente perigoso" e tem mais de 20 anotações criminais, desde quando era menor de idade. Ele já foi autuado por tráfico de drogas, homicídio, roubo e porte de arma.