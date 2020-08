Justiça determina que hospital de campanha do Maracanã deve ficar aberto

Rio - O presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Claudio de Mello Tavares, negou, nesta quinta-feira, pedido do governo do Estado para desativar a unidade hospitalar montada no Maracanã para atender pacientes com Covid-19.

Tavares observou, na decisão, que não se pode alegar a imprevisibilidade das consequências da pandemia para respaldar eventual falta de compromisso dos gestores públicos com o número de leitos. O desembardador ressalta que chegou a ser alcançado o número de mil mortes por dia em todo o país e destacou que há um constante acréscimo de número de infectados e óbitos, "o que revela uma triste realidade em face da qual devem ser empreendidos todos os esforços para amenizar ou controlar tal aceleração, sem olvidar da possibilidade de recrudescimento da pandemia”, anotou o magistrado.



O presidente do Tribunal de Justiça também pontuou que ainda não há no estado do Rio de Janeiro nenhuma região com risco muito baixo de transmissão (bandeira verde).