PSD suspende filiação de deputada Flordelis

Rio - O Partido Social Democrático (PSD) decidiu suspender a filiação da deputada federal Flordelis. A parlamentar foi indiciada pela Polícia Civil por ser a mandante do assassinato do próprio marido, pastor Anderson do Carmo , em junho do ano passado. De acordo com presidente do partido, Gilberto Kassab, a sigla vai adotar medidas internas para expulsar a deputada de seus quadros.

"O PSD esclarece que desde o início acompanhou o caso da deputada Flordelis e sempre defendeu o andamento e aprofundamentos das investigações. Diante do indiciamento da parlamentar, o corpo jurídico do partido adotará as medidas para a suspensão imediata de sua filiação e, a partir dos desdobramentos perante a Justiça, serão adotadas as medidas estatutárias para a expulsão da parlamentar dos seus quadros", disse o partido, em nota.

O crime



O pastor Anderson do Carmo morreu na madrugada do dia 16 de junho do ano passado, quando havia acabado de chegar com a esposa, em Pendotiba, Niterói. Ele foi alvo de vários tiros, na garagem da residência. O laudo da necrópsia apontou que o corpo do líder religioso tinha 30 perfurações de bala.





Na ocasião, Flordelis afirmou que o marido tinha sido morto durante um assalto . Ela disse que os dois estavam sendo seguidos por suspeitos em uma moto quando voltavam para casa.